Napoli, vinto anche lo scudetto sui media: se ne parla ogni 25 secondi

Tutti parlano del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. C'è una statistica emblematica in tal senso dopo il trionfo in campionato diventato ufficiale con il pareggio di Udine di una settimana fa: la voce "Napoli" abbinata alla parola "scudetto" è stata pronunciata ogni 25 secondi e ha ottenuto oltre 28mila citazioni sui media in base ad un monitoraggio svolto da Mediamonitor.it. Ma chi è il vero protagonista del tricolore?

Napoli, tutte le statistiche sui media nazionali ed esteri

Spalletti ottiene 1.193 menzioni, il 61% in più rispetto a quelle del presidente De Laurentiis (737) che è terzo nella speciale graduatoria. In classifica al quarto posto, primo tra i calciatori, c'è Osimhen con 551 citazioni, a seguire l'intramontabile Maradona e capitan Di Lorenzo. Ma Napoli è stata seguitissima, come squadra, e come parola, anche all'estero: ne hanno parlato soprattutto le emittenti inglesi (300 citazioni), seguite da quelle spagnole (249), tedesche (216) e francesi (156).