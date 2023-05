Napoli, Lozano su Gattuso: "Vi svelo quanto è stata dura quando c'era lui"

Napoli, Lozano a TUDN: "Gattuso non mi teneva in considerazione"

Nel corso di un'intervista al canale sportivo TUDN, l'attaccante messicano ha riavvolto il nastro tornando all'inizio non propriamente in discesa con la maglia azzurra: "Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo e ho continuato a pensare all'obiettivo. Grazie a Dio l'anno dopo è stato diverso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui".