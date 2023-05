Marchisio e la frase che ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli

La partita dell'U-Power Stadium verrà ricordata, dal Napoli, anche per l'arbitraggio del signor Cosso che, come sottolineato dalla moviola del Corriere dello Sport-Stadio, non ha assegnato un rigore alla squadra di Spalletti nel secondo tempo per fallo di Pessina su Osimhen. Il direttore di gara, in quella circostanza, ha fischiato fallo in attacco. Un episodio che continua a far discutere nei salotti televisivi.