"Kim ha detto sì allo United. Ma il Manchester sogna un altro big del Napoli"

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. In attesa di definire le posizioni di Spalletti e Giuntoli, sembra ormai deciso il destino di Kim Min-Jae. Come scrive il "Mirror", il centrale ex Fenerbahce avrebbe accettato la corte del Manchester United per la gioia del tecnico ten Hag. Lo United è pronto a pagare la clausola da 50 milioni e garantirà al coreano uno stipendio più alto di quello che attualmente percepisce a Napoli.