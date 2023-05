Samardzic al Napoli? Arriva l'annuncio del presidente dell'Udinese

Lazar Samardzic, centrocampista tedesco naturalizzato serbo, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Un giocatore elogiato in pubblico qualche mese fa anche dall'allenatore azzurro, Luciano Spalletti. Si parla tanto del suo possibile arrivo in Campania ma proprio per questo motivo la redazione di Kiss Kiss Napoli ha intervistato il presidente esecutivo dell'Udinese, Franco Soldati, che a tal proposito ha dichiarato: "Non so se Lazar piace al Napoli, bisogna chiederlo al Napoli. Non ne sono a conoscenza, io dico chiaramente che Samardzic è un giocatore sicuramente in prospettiva per una grande sia in Italia che all’estero. Perché è poliedrico e giovanissimo".