Napoli, presentazione ritiro a Dimaro: le parole di De Laurentiis

14:10

La data e l'orario di Napoli-Sampdoria

De Laurentiis sull'ultima di campionato ha annunciato che la partita con la Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle ore 19: "Mi sto spaccando per fare la celebrazione della consegna della coppa il 4 giugno alle ore 19 quando ci sarà la partita con la Sampdoria. A fine partita i ragazzi si cambieranno, verrà montato il solito palco. Volevo montarne tre, ma credo che ce ne sarà solo uno di 520 metri quadri e ci saranno una decina di schermi più grandi di quelli per la partita di Udine. Poi partirà dopo la festa con Spalletti e tutti quanti e si andrà avanti fino a mezzanotte. Stamattina mi è venuta un'idea, ho chiamato Fiorello e gli ho chiesto di montare la sua struttura al Maradona a mezzanotte e un secondo così da essere in diretta dalla centralità del mondo che è Napoli, una cosa molto divertente. Forse mi dirà di no".

14:05

De Laurentiis: "Con Spalletti cena dell'amicizia"

Il presidente del Napoli ha risposto ad una domanda sulla cena con Spalletti: "La cena di venerdì scorso è stata dovuta dal buonumore, una cena dell'amicizia e del ringraziamento. Ad un certo punto era quasi un giallo il nostro scudetto, dipendevamo anche da altre squadre. A Udine mi viene l'idea di poter festeggiare coi tifosi chiedendo il permesso alla Lega e a Dazn per vedere la partita al Maradona ed erano in 54mila, un'esperienza meravigliosa. In quel momento non puoi nemmeno metterti la medaglia e diventare colui che vuole essere al centro dell'attenzione a tutti i costi. Avremo potuto farmi riprendere mentre mi collegavo con lo spogliatoio dove stavano festeggiando e fargli i complimenti in diretta, ma dato che sono discreto ho pensato 'è un momento loro e dell'allenatore'. Poi abbiamo fatto quella celebrazione domenicale contro la Fiorentina".

13:55

De Laurentiis: "Presto per parlare di mercato"

Il presidente De Laurentiis ha risposto ad una domanda sui protagonisti del tabellone 6x3 per il ritiro di Dimaro: "La gatta frettolosa fa i figli ciechi. Si può sempre fare di più, è chiaro e doveroso, e adesso noi il primo giorno che saremo già in viaggio verso un nuovo futuro che speriamo sarà radioso e colorato di azzurrissimo, penseremo al mercato. Fino ad ora i nostri scouter hanno guardato, immaginato, annusato e verificato perché fino a quando non finisci il campionato non puoi dare un voto alle componenti, ma ogni anno si va e si viene. Oggi non ci sono risposte. Vi ricordo che un anno fa mi chiesero del nostro futuro dopo aver ceduto i nostri "geni", dissi che avremmo provato a vincere lo scudetto e ho mantenuto la promessa".

13:47

Parla Meret: "Ritiro importante per la stagione"

Prende la parola il portiere del Napoli, Alex Meret: “È sempre un piacere tornare in Trentino. Il periodo di ritiro è una fase importante della stagione. Lavorare con serenità davanti ai nostri tifosi è fondamentale e quest’anno sarà bellissimo”.

13:41

Quando verranno svelate le nuove maglie?

"Sorpresa". Questa la risposta di Valentina De Laurentiis sulla domanda relativa alla presentazione della maglie. La figlia del presidente, che lavora nel settore marketing del Napoli, ha elencato anche le tante maglie di quest'anno e ha aggiunto: "Quest'anno avremo sempre tre maglie, ci sarà Halloween e stiamo valutando nuovi progetti e quindi ci saranno diverse novità e qualcuna la presenteremo a Dimaro".

13:35

Svelate le date del ritiro

Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 14 al 25 luglio. Svelate le date.

13:18

De Laurentiis e il nuovo accordo col Trentino

"Dopo il prossimo ritiro, ne faremo altri tre. Il nostro contratto era terminato e abbiamo raggiunto un accordo che lega un'amicizia che va avanti da 13 anni". Questo l'annuncio da parte del presidente De Laurentiis, che poi ringrazia Meret, che è presente al tavolo della conferenza:"Lo hanno sempre criticato, ma noi l'abbiamo sostenuto ed ha fatto un campionato eccezionale".

13:15

Parla Valentina De Laurentiis: novità sul ritiro

La figlia del presidente del Napoli, reduce da un sopralluogo a Dimaro, prende la parola: "Ci aspettiamo un enorme flusso di persone, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo valutato degli spazi un po' più ampi per l'accoglienza per servizi migliori ed un intrattenimento oltre ad un secondo store sul posto, più grandi rispetto al solito. Vorremmo fare un percorso per le foto dei tifosi con la coppa, diverse cose molto interessanti per migliorare e far partire una nuova era, Napoli vuole splendere in tutti i sensi".

13:10

De Laurentiis parla delle vittime in Emilia

Il presidente del Napoli parla anche delle vittime in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo: “Esprimo vicinanza all’Emilia Romagna, purtroppo siamo inadeguati a sostenere situazioni alle quali non siamo abituati”

13:06

Imprevisto in diretta: arriva una telefonata

Mentre stava parlando in conferenza, De Laurentiis ha ricevuto una telefonata inattesa, quella del figlio. (QUI PER I DETTAGLI)

13:03

De Laurentiis: "No a domande diverse dal ritiro"

Prende la parola il presidente De Laurentiis: "Oggi si parla solo di ritiro, per parlare di calcio ci sarà tempo. Tra l'altro c'è l'Inter domenica, una partita importante. Piuttosto qui c'è mia figlia Valentina. Da quando sono andato autonomamente con lo sponsor chiedendo ad Armani di avere il suo marchio, lei è diventata una colonna della nostra società in un momento difficile con Kappa".

12:57

Spalletti assente, c'è Meret

Non era previsto e non c'è Spalletti mentre è alla conferenza stampa anche il portiere del Napoli Alex Meret

12:55

Inizia la conferenza stampa

Prendono posto i presenti, con De Laurentiis ci sono le istituzioni del Trentino per la presentazione del ritiro. Possibiel ci saranno domande anche di mercato e sul futuro di Spalletti.

12:40

Pochi minuti e comincia la conferenza stampa

C'è grande attesa per l'inizio della conferenza stampa, ci sarà anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che potrebbe fare annunci sul futuro della panchina del Napoli. Non dovrebbe esserci, invece, Luciano Spalletti, che non era tra gli ospiti annunciati.

12:30

Ritiro a Dimaro Folgarida per il Napoli

Questa mattina è prevista la conferenza stampa per la presentazione del ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida. Si tratterà del dodicesimo ritiro in Val di Sole per la squadra che ha appena vinto lo scudetto.

Konami Training Center - Castel Volturno