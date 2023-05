Udinese-Napoli, scontri al fischio finale: arrestato un tifoso ospite

Alla Dacia Arena, al fischio finale, la gioia per la vittoria dello scudetto del Napoli 33 anni dopo è stata intaccata, per un istante, dagli scontri che si sono verificati in campo con le due tifoserie coinvolte. In virtù di quegli episodi, un tifoso del Napoli è stato arrestato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Udine, dagli agenti della Digos della Questura di Napoli, per invasione di campo e rissa aggravata dall'uso di strumenti atti ad offendere.