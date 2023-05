Napoli, Kvaratskhelia si ferma: le ultime da Castel Volturno

Si ferma Khvicha Kvaratskhelia . L'attaccante del Napoli, questa mattina, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento. A questo punto è in forte dubbio la sua presenza per la gara di domenica alle ore 18 allo stadio Maradona contro l'Inter.

Napoli, le ultime dall'allenamento di Castel Volturno

Buone notizie, invece, per Mario Rui, che si è infortunato in occasione della gara col Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il terizno portoghese, infatti, ha fatto intera seduta in gruppo. Zedadka, invece, ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra. Spalletti, vicino all'addio, avrà ancora diversi giorni a disposizione per sciogliere le riserve in chiave formazione. In attesa di novità su Kvaratskhelia.