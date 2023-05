"Festa scudetto, non si è capito più nulla": rivelazione del noto artista

La festa scudetto del Napoli, come rivelato da De Laurentiis, si svolgerà solo al Maradona . Altrove, in città, potrebbero essere installati dei maxi-schermi, a cominciare da Piazza del Plebiscito . Ma, fino a pochi giorni fa, l'idea era quella di allestire diversi palchi. Lo ha confermato, ad esempio, Gigi D'Alessio , che a giugno sarà di scena proprio a Napoli col suo concerto: " Stavo mettendo in piedi una festa per Napoli con tutti gli artisti partenopei . Il palco era già disponibile, ma poi ci sono stati dei cambiamenti: Aurelio è unico. Volevo intitolare la festa del 4 giugno ‘Tutti i napoletani’, invitare i cantanti partenopei, con ingresso gratuito, sarebbe stata una festa".

La rivelazione di Gigi D'Alessio e l'annuncio sul 4 giugno

Nulla di fatto, invece, perché, come spiega a Radio Marte, "ad un certo punto non si è capito più nulla". Il noto cantante, che sarà al Maradona per la festa dopo la partita contro la Sampdoria, ha aggiunto: "Ho detto ad Aurelio che ero pronto a dargli il mio palco, avrebbe dovuto solo pagare le maestranze. Abbiamo fatto 10 riunioni in Prefettura. Di recente ho ribadito al presidente che la festa è dei napoletani. Avevo già invitato 15 cantanti, avevo già parlato con loro, ma non ho avuto, per ora, nessuna autorizzazione".