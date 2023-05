Napoli, Kvaratskhelia recupera? Arriva la notizia da Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia ha recuperato e con l'Inter ci sarà. L'attaccante del Napoli ha svolto l'intero allenamento con la squadra e dunque sarà a disposizione di Spalletti per la gara di domenica alle ore 18 al Maradona contro i nerazzurri. Il numero 77 del Napoli aveva rimediato un trauma contusivo nella giornata di giovedì ed era in dubbio per la prossima partita di campionato, ma durante la rifinitura è arrivata la notizia che ha tranquillizzato i tifosi.