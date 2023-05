Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

NAPOLI - I campioni d'Italia contro i finalisti della Champions League: anche se Napoli-Inter a livello di classifica conta solo per i nerazzurri, la sfida del Maradona promette grande spettacolo. Segui in diretta la conferenza stampa di Spalletti .

15:50

Spalletti: "Napoli top, qui con ambizioni forti"

"Il livello del sentimento che si vive quotidianamente qui è top, a Napoli c’è un ambiente che a volte crea difficoltà alla squadra e poi c’è una città che rimette tutto a posto. C’è un amore che rimodella anche gli errori che ho fatto io perché è una città veramente particolare. Quando si allena qui bisogna avere ambizioni forti".

15:40

Spalletti: "Dobbiamo lottare per vincere la Champions"

"Chiedete a Di Lorenzo e Santoro cosa ho detto alla squadra dopo il terzo posto dell’anno scorso. E ora me lo richiedo perché dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto, perché dobbiamo lottare per vincere la Champions League".

15:32

Spalletti: "Non ho rifiutato l'aumento, non ho avuto altre offerte"

"Non c’è stata la necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato alcun aumento di stipendio, non devo pagare alcuna clausola, non devo fare niente. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso. Non è vero che sono in attesa di un’altra squadra da allenare, falso. Chi scrive queste cose scrive il falso o quello che gli fa comodo".

15:26

La lettera di Spalletti ai napoletani: "Ho dato tutto"

"Questa è una rosa perfetta per ambire in alto, i ragazzi hanno fatto vedere quello che hanno addosso quindi è leggibile dove poter cambiare qualcosa. Una lettera ai napoletani? Gli ho dato tutto il tempo che avevo, le mie capacità, ho cercato di dare il massimo per quella che è la mia esperienza e per fare questo lavoro al meglio. Ho ricevuto molto di più di quello che ho dato".

15:21

Spalletti e i complimenti a Mourinho

"Inter? Di stimoli ne abbiamo ancora molti perché i calciatori che abbiamo sono fatti così, hanno una disciplina ferrea verso loro stessi. La cosa stimolante, oltre che sono finalisti di Champions meritatamente, è che abbiamo battuto tutti in questo campionato tranne l’Inter. Faccio i complimenti anche alla Roma di Mourinho e alla Fiorentina di Italiano, sono risultati importantissimi da cui possiamo trarre vantaggio tutti".

15:15

Spalletti: "Il Napoli avrà un futuro importante"

"È difficile partire da ottavi, come pensavate tutti, e vincere. Il Napoli avrà un futuro importante perché sono stati fatti dei passi corretti, per me è più facile lavorare in questa situazione qui rispetto a quando sono arrivato".

15:10

Spalletti risponde alle "ali tarpate"

"Se mi sento le ali tarpate? Non lo so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente, questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti quella volta a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì".

14:55

A breve l'inizio della conferenza

Tra circa cinque minuti prenderà il via la conferenza stampa di Spalletti. L'allenatore analizzerà la partita del Napoli contro l'Inter, ma c'è tanta attesa per capire se concederà anche qualche battuta per spiegare il suo futuro.

14:40

Tutti i nomi per il dopo Spalletti

