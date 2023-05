Napoli, De Laurentiis ha trovato la sua felicità

Sfidare il mondo, la logica sportiva, il buonsenso. Farlo da solo, contro tutto e tutti: questa è per Aurelio la felicità piena . Una sensazione che lo appaga molto più dello scudetto, assai più che l’aver spaventato le grandi d’Europa in una Champions giocata da protagonista assoluto. De Laurentiis è persona capace e coraggiosa, assolutamente convinta della propria infallibilità, refrattaria a consigli e suggerimenti indipendentemente da dove gli giungano. Al contrario, di consigli è sempre prodigo.

Adora mettersi contro l’umanità perché lui è lui e gli altri son nessuno. Lui è Hollywood, Bel-Air, Holmby Hills, De Niro, Redford, Diane Lane, Michelle Pfeiffer. Era così a 50 anni, figuriamoci a 74, li farà mercoledì. Questa volta rischia tanto, ma è una sensazione assolutamente premiante per il suo orgoglio di imprenditore illuminato(si). Lui è l’intelligenza naturale contro l’ignoranza artificiale e artificiosa. Da giorni ci mostra la massima espressione di Adl. È in situazioni come questa che il presidente-produttore dà il meglio - o il peggio, a seconda dei punti di vista - di sé, gratificando l’evidentissimo, inguaribile narcisismo. Le inevitabili critiche dei luogocomunisti? Lo esaltano e spingono a superare qualsiasi ostacolo.

Spalletti ha appena riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni di attese e delusioni? Il mondo del calcio si aspetta la conferma dell’autore del miracolo? Niente di meglio che incoraggiarne la rottura, facendo la prima mossa, lasciando tutti a lungo senza risposte, nascondendo la propria posizione e la verità. Fino al momento della soluzione finale. Che è sempre e comunque sorprendente. E raggelante insieme. Ne hanno raccontato i capricci, il malcelato fastidio per certe mosse di Luciano - non dico tattiche, Adl non si umilia a fingersi mister, lui è signore -; mosse dell’uomo che ne rivelano la controversa e invadente personalità: come parlare di ciclo, quasi una vita insieme, dopo tante maligne ricostruzioni mediatiche di incontri e scontri con sorrisi “per la stampa” e malumori per lo spirito? L’idea di De Laurentiis è una sola: bravo, lui, ma bravissimi noi, siamo una squadra fortissimi. Avanti così. Un altro film. «Cambierò il calcio, non solo il Napoli».

PS. Mentre scrivo gli sta certamente telefonando Tony Renis. Cazzo vuole questo?

