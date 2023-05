Tra la Juve e Giuntoli c'è solo una persona: De Laurentiis

TORINO - L’ora della svolta è arrivata, e da tempo. Il risultato di Siviglia, semmai, non fa che rendere più urgente la definizione dell’organigramma, chi saranno gli uomini chiamati a ricostruire la Juve in una stagione che si preannuncia maledettamente complicata , fuori dalla coppe e con l’incubo di una penalizzazione residua da smaltire nel 2023-24. Il punto fermo, è chiaro, si chiama Max Allegri . Ha già lanciato la nuova generazione bianconera, ha già in mente i nomi sui quali fondare la nuova Juve e quelli dei giocatori da scaricare.

Juve-Giuntoli, c'è De Laurentiis in mezzo

Chi sarà l’uomo mercato chiamato a tradurre queste idee in trattative? Anche qui lo scenario è chiaro. Il nome è quello di Cristiano Giuntoli, l’uomo che ha riportato lo scudetto a Napoli. La sensazione, fortissima, è che tra lui e la Juve di mezzo ci sia solo De Laurentiis. Il diesse azzurro è legato al club partenopeo fino al 30 giugno 2024 ma vuole essere liberato per cogliere una nuova opportunità professionale. Il presidente del Napoli, però, non appare intenzionato a lasciarlo andare, non ora, non per darlo alla Juve.