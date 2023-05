Ghoulam: "Sarri è malato...". Poi l'aneddoto sui contratti del Napoli

Dopo la partita tra Udinese e Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie ad un gol di Immobile, l'ex esterno del Napoli, Faouzi Ghoulam, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, raccontando la cura dei dettagli in allenamento di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Napoli e ora tecnico biancoceleste: "È un allenatore straordinario a livello tattico, pretende tantissimo dai giocatori, li fa allenare tantissimo, ha fatto una stagione straordinaria con la Lazio, nessuno si aspettava la Lazio in quella zona della classifica. Oggi primo il Napoli e seconda è la Lazio. È malato proprio, può farti rimanere sul campo due ore, due ora e mezza senza problemi per provare una cosa che ha in testa o che abbiamo sbagliato nella partita precedente, pretende tantissimo, video, il divertimento ti dimenticare il sudore degli allenamenti. La fortuna sua è che c’è sempre la relazione tra l’allenamento e il campo. Se ci sono i risultati sei felice e quindi tutto va bene"