Cori razzisti contro Vinicius jr: solidarietà da un giocatore del Napoli

Nuovo caso di razzismo in Spagna. Protagonista, suo malgrado, è stato Vinicius jr, vittima di brutti cori da parte dei tifosi del Valencia in occasione della partita contro il Real Madrid. Nervi tesi e gara interrotta per qualche minuto dopo il disappunto palese da parte dell'attaccante di Ancelotti che, a fine partita, non ha nascosto la sua delusione per l'episodio.