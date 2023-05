“Sarà incredibile”, la previsione dallo spogliatoio del Napoli

Giovanni Di Lorenzo non vede l'ora di alzare al cielo la coppa dello scudetto. Accadrà domenica 4 giugno al Maradona al termine della partita contro la Sampdoria, ultima giornata di campionato. "Sarà un'emozione incredibile per me e per tutta la squadra" ha commentato il capitano del Napoli a "Football on BT Sport" al termine della gara vinta contro l'Inter. Partita alla quale Di Lorenzo s'è iscritto nel finale con la rete da tre punti con un bellissimo tiro a giro col mancino.