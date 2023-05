Napoli, Reina ha svelato a tutti cosa pensa dello scudetto

Pepe Reina non ha alcuna intenzione di smettere. Il portiere del Villarreal annuncia di voler giocare ancora un altro anno, sempre in Liga, per poi intraprendere la carriera di allenatore. "Voglio imparare dai migliori ed essere empatico come Gattuso a livello umano, che è il numero uno" racconta nella sua intervista al quotidiano spagnolo 'Marca' l'ex portiere di Napoli, Lazio e Milan. Ma per la panchina c'è ancora tempo.