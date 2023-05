Sabatini: "Io al Napoli con Luis Enrique? Non credo che De Laurentiis..."

Il nome nuovo per la panchina del Napoli è quello di Luis Enrique. Un allenatore che Walter Sabatini conosce molto bene avendolo portato alla Roma oltre dieci anni fa: "Allenava il Barcellona B, non aveva grande esperienza ma me l’aveva segnalato il procuratore Dario Canovi: me lo raccomandò tramite un suo collaboratore spagnolo, mandai Ricky Massara e Pasquale Sensibile a vedere il Barcellona B e avemmo tutti una buona impressione".