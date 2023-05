De Laurentiis esalta Italiano: retroscena dopo una sconfitta

Luis Enrique è la prima scelta per la panchina del Napoli. La strategia di De Laurentiis è chiara, contratto biennale sfruttando il Decreto Crescita, dieci milioni totali, e a sua disposizione una squadra già forte reduce dallo scudetto che andrà rinforzata per puntare anche alla Champions. Ma non mancano le alternative al tecnico spagnolo reduce dall'esperienza come ct della Nazionale.