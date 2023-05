Kim e la notizia sul Manchester United che non è passata inosservata

Il prossimo anno il Manchester United giocherà in Champions League . La qualificazione è ufficiale dopo il poker al Chelsea. Importante traguardo per i Red Devils anche in chiave mercato. Nonostante si tratti di un club storico e glorioso, la sicura partecipazione alla massima competizione europea sarà incentivo per i calciatori che il club inglese proverà ad avvicinare . Discorso, questo, che può valere anche per Kim Min-Jae .

Cosa dissero gli agenti di Kim sull'interesse dello United?

In una recente intervista, infatti, l'entourage del difensore del Napoli riferì di un interesse da parte dello United ma anche di una situazione, allora, tiepida, in attesa di sviluppi: "Lo United è interessato a lui da tempo, da quando giocava in Cina, ma si è trattato sempre e solo di una chiacchierata. Ora Kim è concentrato sul finale di stagione e non si sa ancora in Premier League quali squadre andranno in Champions League".