Napoli, doppio problema fisico a due giorni dalla partita col Bologna

Due giorni alla sfida tra Bologna e Napoli , penultima giornata di campionato. Saranno diverse le novità di formazione ma, alle scelte di Spalletti, si affiancano anche possibili defezioni. Elmas sarà squalificato, mancherà Lozano infortunato, ma le assenze potrebbero aumentare. Nel corso dell'allenamento di questa mattina, infatti, tre giocatori non si sono allenati in gruppo.

Napoli, gli aggiornamenti dall'allenamento

Come riferisce il club azzurro con un comunicato ufficiale, infatti, Di Lorenzo ha fatto allenamento personalizzato in campo. Politano e Ndombele hanno terminato anzitempo la seduta in seguito a un trauma contusivo. Per i tre situazione da monitorare a poche ore dal ritorno in campo.