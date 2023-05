La frase di Ostigard che ha fatto arrabbiare i tifosi della Juve

Leo Ostigard, difensore del Napoli, è il protagonista di un video che in poche ore ha fatto il giro dei social ed è diventato virale. Il centrale norvegese sorride mentre un tifoso che si dichiara bianconero, ma forse per scherzo, gli chiede di dire "Forza Juve". Lui, ironizzando, col sorriso, guarda in camera, si rifiuta e aggiunge: "Juve m***a". Una risposta inattesa e inaspettata che ha fatto arrabbiare tanti tifosi bianconeri che hanno visto e commentato il video sui social network.