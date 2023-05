Kvaratskhelia sul palco con Siani: la frase che esalta i tifosi del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia è sempre più idolo a Napoli . Dopo essere entrato nel cuore dei napoletani grazie allo scudetto, sta diventando un'icona a tutti gli effetti per come vive la città. La dimostrazione è la sua presenza al concerto di un altro idolo di Napoli come Gigi D'Alessio .

Kvaratskhelia idolo di Napoli

Il georgiano nel bel mezzo del concerto nel capoluogo campano è stato fatto salire sul palco. Insieme a lui anche Alessandro Siani. Proprio l'attore comico ha chiesto a Kvaratskhelia: "Cosa ti è rimasto di Napoli? Cosa ti piace di Napoli?".

Kvaratskhelia fa impazzire Piazza del Plebiscito

L'ala della squadra di Spalletti ci ha tenuto in primis a salutare tutti, sollevando una prima ovazione. Poi dice: "Voi napoletani, numero uno". L'italiano non è perfetto, ma basta per far impazzire la folla che si era radunata in Piazza del Plebiscito, che poche settimane fa era stata invasa dai tifosi azzurri dopo la vittoria dello scudetto.