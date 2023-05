Napoli: problemi per Mario Rui, ma c'è un recupero

Napoli, si ferma Mario Rui

Nel report pubblicato dal Napoli sull'allenamrnto odierno, emergono novità sulle condizioni degli infortunati. Mario Rui ha infatti avuto un problema che con molta probabilità lo terrà fuori dalla lista dei convocati. Recupera invece Ndombele: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Dall'Ara alle ore 15 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Politano ha svolto terapie. Ndombele ha svolto intera sessione in gruppo. Mario Rui è uscito anzitempo per un risentimento alla coscia destra".