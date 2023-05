Diretta Bologna-Napoli 2-2, De Silvestri pareggia i conti

Penultima giornata di serie A al Dall'Ara con i campioni d'Italia del Napoli che affrontano il Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri puntano al successo per inseguire il record di 91 punti fissato da Sarri nella stagione 2017/2018: per superarlo serviranno due vittorie contro Bologna e Sampdoria .

16:47

88' - Ripartenza Bologna, Gollini c'è

Ripartenza del Bologna terminata con il tiro di Cambiaso: para Gollini

16:46

86' - Entra Gaetano per il Napoli

Ultimo cambio per Spalletti che inserisce Gaetano al posto di Zielinski

16:43

84' - Pareggio del Bologna!

Il Bologna pareggia! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Silvestri ci arriva di testa e non lascia scampo a Gollini per il gol del 2-2

16:42

82' - Brivido Bologna con Cambiaso

Il Bologna sfiora il pareggio con un sinistro di Cambiaso che si spegne di pochissimo sul fondo dopo una deviazione di Anguissa

16:40

80' - Ammonito Bereszynski

Bereszynski viene ammonito per fallo su Sansone. Protesta Spalletti perché ritiene che il fallo lo avesse commesso il bolognese

16:38

78' - Napoli, entrano Juan Jesus e Zedadka

Spalletti inserisce Juan Jesus e il giovane Zedadka al posto di Kim e Zerbin

16:34

74' - Thiago Motta inserisce Medel e De Silvestri

Doppio cambio per il Bologna con Thiago Motta che inserisce Medel e De Silvestri al posto di Bonifazi e Posh

16:33

73' - Conclusione alta di Sansone

Sansone chiude l'azione del Bologna con una conclusione a giro: palla alta

16:26

67' - Giallo Dominquez, era diffidato

Anche Dominquez viene ammonito. Il calciatore del Bologna era ammonito, quindi salterà l'ultima giornata in casa del Lecce

16:26

66' - Spalletti inserisce Simeone e Raspadori

Spalletti cambia Osimhen e Kvaratskhelia: entrano Simeone e Raspadori

16:25

66' - Ammonito Rrahmani

Ammonito Rrahmani per fallo commesso su Ferguson

16:22

63' - Ferguson accorcia le distanze

Il Bologna accorcia le distanze! Gollini respinge una conclusione a giro di Sansone, sulla ribattuta interviene Ferguson che realizza il gol del 2-1

16:19

60' - Triplo cambio Bologna

Doppio cambio per il Bologna: entrano Zirkzee, Sansone e Moro al posto di Arnautovic, Aebischer e Barrow

16:19

59' - Fiammata di Kvaratskhelia

Fiammata di Kvaratskhelia che si accentra e va alla conclusione: la palla fa la barba al palo

16:18

58' - Parata di Skorupski su Zerbin

Il raddoppio di Osimhen ha tramortito il Bologna. Ci prova Zerbin con una forte conclusione, Skorupski respinge

16:16

57' - Osimhen sfiora la tripletta

Ci riprova Osimhen che sfiora la tripletta: la sua conclusione si spegne di poco sul fondo

16:14

54' - Raddoppio di Osimhen!

E alla fine arriva il raddoppio di Osimhen! L'attaccante nigeriano capitalizza un passaggio di Bereszynski per il 2-0

16:13

53' - Grande intervento di Skorupski su Osimhen

Grande parata di Skorupski su colpo di testa di Osimhen dagli sviluppi di un calcio d'angolo. L'estremo difensore del Bologna vieta al Napoi di raddoppiare

16:11

51' - Arnautovic spedisce fuori

Palla per Arnautovic che si trova a tu per tu con Gollini: la conclusione dell'attaccante è sbagliata, palla fuori

16:10

50' - Colpo di testa ravvicinato di Aebisher

Colpo di testa di Aebisher che va di poco fuori: nessun problema per Gollini

16:04

46' - Comincia il secondo tempo di Bologna-Napoli

C'è il fischio d'inizio del secondo tempo: si riparte dal vantaggio azzurro firmato da Osimhen

16:03

Bologna e Napoli rientrano in campo

C'è il rientro in campo di Bologna e Napoli: è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo

15:48

45'+2' - Termina il primo tempo

Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo. Il Napoli chiude in vantaggio grazie al gol realizzato da Osimhen al 14'

15:42

41' - Arnautovic pericoloso

Arnautovic ci prova con una conclusione di esterno dal limite: palla fuori di poco

15:40

39' - Ammonito Kim, era diffidato: salterà la Sampdoria

Fallo di Kim su Dominquez: Marcenaro estrae il cartellino giallo. Si tratta di un'ammonizione molto pesante, visto che il centrale difensivo azzurro era diffidato: salterà il match con la Sampdoria

15:35

35' - Risponde il Bologna con Dominquez

Risponde il Bologna con Dominquez, ma la palla esce di poco alla destra di Gollini

15:35

34' - Osimhen e Zerbin sfiorano il raddoppio

Lancio per Osimhen che ci arriva in corsa e va alla conclusione al volo: Skorupski respinge con un bell'intervento. Sulla successiva azione, ci prova Zerbin che indirizza sull'angolino ma trova l'opposizione dell'estremo difensore rossoblù

15:32

32' - Riprende Bologna-Napoli

Dopo il cooling break, Bologna e Napoli riprendono il gioco

15:31

30' - Gioco fermo per il cooling break

Al Dall'Ara fa caldo: l'arbitro interrompe il gioco per il cooling break

15:26

25' - Dominquez sporca i guantoni a Gollini

Sinistro al volo dal limite di Dominquez: Gollini blocca facilmente il pallone

15:19

18' - Forte conclusione di Anguissa

Ci prova Anguissa con un destro dal limite: Skorpuski respinge

15:16

14' - Erroraccio di Skorupski, Osimhen porta il Napoli in vantaggio

Napoli in vantaggio! Erroraccio di Skorupski che sbaglia il passaggio, la palla arriva tra i piedi di Osimhen che gonfia la rete per l'1-0. Leggi tutto.

15:14

13' - Inserimento di Osimhen, ma Kvara non ci arriva

Inserimento di Osimhen che arriva a pochi passi dalla porta, ma preferisce servire Kvaratskhelia sulla sinistra: il georgiano non c'è con l'azione azzurra che termina con un nulla di fatto

15:07

6' - Bologna e Napoli si studiano

Fase di studio in queste primissime battute del match: il Bologna cerca dei varchi soprattutto sull'out sinistro con Arnautovic

15:00

1' - Comincia Bologna-Napoli!

C'è il fischio d'inizio di Bologna-Napoli: comincia la 37^ giornata per le due squadre

14:50

Spalletti: "I miei sentimenti vanno verso una direzione"

Spalletti a Dazn sull'addio e sul tatuaggio: "Ho vissuto la settimana come sempre, felice e supportato dai miei sentimenti che vanno tutti verso quella direzione. Sono a posto. Il tatuaggio? Da un paio d'anni sentivo pizzicare, sono andato a scavare per vedere quello che c'era e ho trovato questo. Chissà che non approfondisca per trovare altre cose belle". Leggi tutto.

14:46

Thiago Motta: "Sarà una bellissima partita"

Thiago Motta a Dazn prima del fischio d'inizio: "I ragazzi che sono qui da tanto tempo hanno conquistato delle cose fantastiche, le responsabilità che tutti i giorni trasmettono ai più giovani. Oggi affrontiamo una bellissima partita, lo faremo insieme come sempre".

14:38

Napoli, lotta Osimhen-Kvaratskhelia tra i marcatori

A due giornate dalla fine della Serie A, ecco la classifica attuale di chi ha segnato più gol tra gli azzurri campioni d'Italia

14:27

Giugno caldo per Kvaratskhelia

Sarà un giugno caldo per Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano sarà impegnato tra matrimonio e rinnovo del contratto col Napoli. Leggi tutto.

14:21

Motta: "Futuro? Incontrerò il presidente"

Thiago Motta è tra i papabili a sostituire Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico del Bologna, oggi avversario degli azzurri, ha parlato del futuro in conferenza stampa