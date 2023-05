Napoli, Spalletti tra l'addio e il tatuaggio: "Sentivo pizzicare..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Bologna e Napoli , Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dell'ormai imminente addio ai colori azzurri dopo la vittoria dello scudetto: "Ho vissuto la settimana come sempre, felice e supportato dai miei sentimenti che vanno tutti verso quella direzione . Sono a posto quando loro sono con me".

Spalletti sul tatuaggio: "Sentivo pizzicare..."

Il tecnico azzurro ha poi parlato del tatuaggio dedicato al Napoli realizzato pochi giorni fa: "Da un paio d'anni sentivo pizzicare, sono andato a scavare per vedere quello che c'era e ho trovato quello che pensavo. Chissà che non approfondisca per trovare altre cose belle".