Napoli, De Laurentiis annuncia il primo colpo di mercato

Un georgiano, un coreano e, ora, anche un giapponese. Non ha confini il mercato del Napoli. Si punta su giocatori di grande talento per poter crescere ma anche su profili internazionale per continuare ad espandersi per esplorare nuovi mercati. Dopo Kvaratskhelia e Kim, con quest'ultimo che potrebbe andare al Manchester United, il Napoli è pronto ad acquistare anche un giocatore giapponese.