Reja: "Anno sabbatico per Spalletti? Forse è successo qualcos'altro"

Luciano Spalletti si fermerà un anno. Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis . Svelato così il futuro del tecnico campione d'Italia. Una scelta a sorpresa dopo una stagione da protagonista ma, come spiega Edy Reja, ex allenatore azzurro, "è comprensibile prendersi un anno sabbatico. Anche io ci sono stato e so quali siano gli stati d'animo. Tante volte in carriera avevo deciso di lasciare , poi ho trovato dei presidenti che mi hanno convinto dimostrandomi ancora fiducia, alla Lazio ma anche a Napoli ho avuto dei momenti di sconforto perchè ero stanco".

L'analisi di Reja sulla scelta di Spalletti

Reja, allenatore che ha traghettato il Napoli dalla C all'Europa, aggiunge, sulla scorta della sua esperienza come allenatore più longevo (cinque anni) dell'era De Laurentiis: "Un addio per mancanza di stimoli? Ma qui gli stimoli ci sono, ha vinto lo scudetto, la squadra è di livello. Qui probabilmente lui ha pensato che 'meglio di così non posso fare'. Poi le critiche ci sono sempre, è normale in due anni di Napoli e lo capisco. Io ce ne sono stati cinque. Evidentemente è successo qualcos'altro ma non entro nel merito" le sue parole a LaPresse.