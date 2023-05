"Voglio tecnico da 4-3-3", quando è nato il modulo caro a De Laurentiis

"Abbiamo un 4-3-3 che è il nostro modulo da blindare con giocatori straordinari che vogliamo tenere eabbiamo sul tavolo una decina di allenatori che abbiamo verificato che si cimentano con questo modulo". Sono state queste le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato della ricerca del nuovo tecnico che prenderà il posto di Spalletti. In cima alle sue preferenze c'è Luis Enrique che, come ha rivelato il numero uno del club azzurro, è corteggiato in Premier League.