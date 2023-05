Spalletti e la squadra riceveranno la cittadinanza onoraria di Napoli

Luciano Spalletti è pronto a ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli assieme a tutta la squadra. Un importante riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale all'allenatore e ai calciatori che hanno riportato lo scudetto in Campania 33 anni dopo l'ultima volta quando in panchina c'era Bigon e in campo Maradona. "La votazione del consiglio è stata unanime" ha annunciato a Kiss Kiss Napoli il sindaco Gaetano Manfredi.