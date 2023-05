Chelsea, l'annuncio di Koulibaly sul suo futuro

Non è stato indimenticabile il primo anno in Premier League di Kalidou Koulibaly. Il difensore ex Napoli ha considerato la stagione "difficile per tutti" ma si dice già pronto per la prossima. Si sente coinvolto nel progetto tecnico e, dunque, con un semplice post sui social, spegne alcune voci legate al futuro e al mercato: "Combatteremo per rendervi di nuovo orgogliosi e non mi fermerò finché non accadrà".