Kubo per il Napoli: chi è l'obiettivo nominato da De Laurentiis

Il duello per Daichi Kamada l’ha vinto il Milan. Sì, il Napoli ha incrociato il centrocampista giapponese in Champions, con l’Eintracht, ma l’affare l’aveva fiutato già prima: lui, a gennaio, è diventato un illustre parametro zero, una di quelle occasioni da cogliere al volo ma che alla fine sarà catalogata nella lista dei rimpianti. De Laurentiis, però, domenica ha confermato che la ricerca continua: e il nome di Takefusa Kubo, ventunenne esterno della Real Sociedad con un passato nella cantera del Barça e un passaggio nominale al Real Madrid senza mai collezionare altro che prestiti e mai una presenza, piace un bel po’. Per il talento spiegato alla Liga ma anche per caratteristiche: esterno offensivo di fascia destra, un’ala insomma, che sa adattarsi anche a sinistra. La possibile uscita di Lozano è una chiave.

Napoli, obiettivi di mercato dalla Spagna

E allora, il mercato giapponese: dopo lo sbarco in Corea con l’acquisto di Kim, il Napoli vuole estendere confini e orizzonti. Il Giappone fa gola in tutti in sensi: «Mi ha chiamato un amico osservatore proprio oggi, prenderemo un giocatore giapponese», ha detto DeLa da Fazio domenica. Nei pressi dell’addio di Spalletti. In Spagna, dicevamo, gioca Kubo: giovane, in ascesa, il Mondiale in Qatar, 9 gol in Liga e 9 assist (7 in campionato, 2 in Europa League). La sua idea è continuare a crescere a San Sebastian con la Real Sociedad, ma De Laurentiis sta provando a capire quanti e quali margini ci sono per sedersi a trattare.

Napoli, obiettivi di mercato dalla Germania

In Bundesliga, invece, i profili seguiti sono due. Tutt’altro ruolo, tutt’altra storia: difensori. Nell’ordine: Hiroki Ito, 24 anni, 30 presenze e un gol con lo Stoccarda e come Kubo l’esperienza al Mondiale invernale in Qatar. Gioca nel Gladbach, invece, Ko Itakura, 26 anni, fermato tra settembre e novembre da un problema a un ginocchio ma poi pronto e bravo a giocarsela tutta d’un fiato fino alla fine. Mondiale compreso: c’era anche lui nella lista. La ricerca, dicevamo, continua: il presidente ha intenzione di consolidare il marchio del Napoli in Estremo Oriente e poi anche di sbarcare sul territorio americano: non è un caso che Christian Pulisic, esterno del Chelsea di 24 anni, a un certo punto abbia conquistato l’attenzione del club azzurro. Tanto da essere proposto dai Blues come contropartita insieme con Kepa in un ipotetico affare Osimhen (mai decollato).