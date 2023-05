"Ci volevano sei Maradona", l'ammissione dopo la caccia al biglietto di Napoli-Samp

Alle ore 15 di lunedì è partita la prevendita per Napoli-Sampdoria, ultima di campionato, domenica di festa e di grande attesa anche per la consegna della coppa e lo show a fine partita in diretta Rai. Per questo motivo è stato inevitabile non registrare la classica caccia al biglietto con code virtuali chilometriche e fino a 250mila persone in fila nello stesso momento in attesa di acquistare il tagliando per uno stadio da poco meno di 55mila posti.