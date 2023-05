Napoli, la decisione clamorosa di Ferlaino per Maradona

All'età di 92 anni Corrado Ferlaino , l'ingegnere, il presidente del Napoli di Maradona, prenderà un aereo e andrà dall'altra parte del mondo , in Argentina, ad omaggiare Diego. L'annuncio è arrivato a Kiss Kiss Napoli ed è lo stesso patron dei primi due scudetti a darlo emozionato: “ Il 2 giugno sarò a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona in occasione del terzo scudetto. Glielo devo, e sarò ambasciatore di tutti i tifosi napoletani”.

Cosa pensa Ferlaino della decisione di Spalletti?

Ferlaino ha anche parlato del futuro di Spalletti e, in modo particolare, della sua decisione di lasciare: "Dispiace che Spalletti vada via da Napoli. Ha fatto tanto per questa città. Ma non sono convinto che resti fermo un anno".