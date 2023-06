Napoli, è già certo il futuro di Meret: lo ha svelato l'agente

Alex Meret ha la strada spianata . Conosce già, salvo sorprese, cosa accadrà nel proprio futuro. Resterà a Napoli forte di un contratto fino al 2024 con la società di De Laurentiis che vanta un'opzione per poterlo prolungare di un altro anno . Lo ha ribadito il suo agente Federico Pastorello a Tmw: " Alex a Napoli è felicissimo e credo rimarrà anche l'anno prossimo . Del contratto, poi, ci sarà tempo, anche perché il suo non scade domattina".

La stagione di Meret: non solo lo scudetto

Il portiere del Napoli quest'anno ha vissuto una stagione da protagonista non solo per la conquista dello scudetto ma anche perché, dopo l'addio di Ospina, è diventato titolare fisso e ha avvertito la fiducia dell'allenatore. Per questo la società lo ha premiato col rinnovo e ora, secondo l'agente, lo ha blindato: sarà lui il portiere del Napoli anche nella prossima stagione.