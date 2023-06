Napoli, senti il padre di Kvara: "Vuole giocare nel Real Madrid"

Nello Scudetto vinto dal Napoli in questa stagione, una delle più importanti firme è stata apposta da Kvicha Kvaratskhelia. L'esterno georgiano, arrivato nel capoluogo campano la scorsa estate, è stato in grado di sorprendere tutti, portando prestazioni di alto livello alla squadra di Spalletti e diventando in poco tempo un idolo assoluto della piazza. A un mese dalla vittoria del campionato, gli è stato dedicato anche un libro: "Kvaradona. Un miracolo georgiano", scritto da Emanuele Giulianelli e pubblicato il 2 giugno. All'interno è presente un'intervista al padre di Kvara, che ha parlato di quelle che sono le ambizioni del figlio per il futuro.