Mercato Napoli, l'annuncio a sorpresa di De Laurentiis spiazza tutti

Il mercato del Napoli sta per partire e, per evitare errori, sbagli e nomi sbagliati, Aurelio De Laurentiis vuole dare qualche indizio ai giornalisti. L'annuncio è stato proprio del numero uno del club azzurro che, da Castel Volturno, in occasione della cerimonia di consegna del "piede di Maradona" da parte di Stefano Ceci a squadra e Spalletti, ha dichiarato: "Dobbiamo organizzare un Napoli intervallo estivo".