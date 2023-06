Napoli, novità dall'allenamento: due assenti con la Sampdoria

Il Napoli continua nella sua preparazione per l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria . Gli azzurri proveranno a vincere per chiudere a quota 90 punti.

Napoli, le condizioni degli infortunati

Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno con un aggiornamento sulle condizioni di Politano ed Olivera: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partita a campo ridotto. Politano ha fatto terapie. Olivera ha svolto lavoro individuale in campo".