Napoli, Kvaratskhelia può saltare il ritiro di Dimaro: la sua stagione si allunga

Domenica alle ore 18:30 il Napoli scenderà in campo per l'ultima partita stagionale contro la Sampdoria . Festa scudetto e poi l'annata 2022/2023 conclude. Quasi per tutti, tranne che per Kvaratskhelia . Infatti il georgiano rischia di allungare di un altro mese la sua stagione calcistica .

Georgia, tutti vogliono Kvaratskhelia

Terminata la Serie A, l'ala azzurra andrà in ritiro con la nazionale georgiana per le partite della Nations League. Due quelle in programma: la prima il 17 giugno contro il Cipro e la seconda il 20 contro la Scozia. Nel frattempo, Kvaratskhelia è stato anche pre-convocato dalla nazionale georgiana Under-21 per l'Europeo di categoria. Un'edizione storica per la Georgia che ospiterà per la prima volta nella sua storia il torneo (insieme alla Romania).

La decisione della Federcalcio georgiana

Ora la palla passa alla Federazione georgiana, che dovrà decidere se far partecipare Kvaratskhelia alle due partite di Nations League o all'Europeo. Entrambe le competizioni non sarebbero fattibili dato che ci sarebbe solo un giorno di distanza tra l'ultima partita della maggiore e la prima della giovanile.

Napoli, l'intreccio per il ritiro

In questo intreccio ci finisce anche il Napoli. Infatti il club ha programmato il primo ritiro estivo a Dimaro per il 14 luglio. La finale dell'Europeo U-21 è in programma per l'8 luglio. Mettendo in conto i giorni di riposo che gli spetterebbero e il matrimonio con la sua compagna, Kvaratskhelia, se dovesse partecipare al torneo, salterebbe il primo ritiro per andare direttamente a quello di Castel Di Sangro.