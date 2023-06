Napoli, Mario Rui: "Il 5-1 alla Juve? Mi ha ricordato Sarri..."

Mario Rui ha parlato nello speciale realizzato da Dazn per lo scudetto del Napoli . Il terzino portoghese è tornato sull'impressionante 5-1 ottenuto contro la Juventus a gennaio.

Napoli-Juve, Mario Rui: "Facevo fatica a parlare"

Mario Rui ha raccontato così le emozioni provate dal pre partita al risultato finale: "Facevo fatica a parlare, l'ho dovuta guardare da solo perché non riuscivo a trattenere l'ansia. Poi per com'è finita è stata una partita che mi ha riportato all'anno dei 91 punti di Sarri. Arrivammo secondi, ce lo giocammo fino in fondo, un paio di campionati sono andati così".