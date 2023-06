Spalletti: "Non cambio idea, ma tiferò sempre Napoli. Sul mio erede..."

Luciano Spalletti non cambia idea. Lascia Napoli, quella con la Samp è stata la sua ultima partita. Lo ha confermato ai microfoni di Dazn commentando una stagione fantastica culminata con lo scudetto: "Non si fanno i ripensamenti. Io devo essere fedele a me stesso. La decisione ormai l'ho presa. Farò sempre il tifo per il Napoli e non guferò" ha detto sorridento Spalletti.