Napoli, la preghiera da scudetto di Silvio Orlando che punge la Juve

Un Padre Nostro inedito recitato al Maradona per la festa scudetto del Napoli . Tra i protagonisti dello show per la celebrazione del tricolore c'era anche l'attore Silvio Orlando , personaggio noto per aver partecipato alla serie tv di successo, The Young Pope. Grande attesa per il suo discorso e la sua esibizione. Orlando ha stupito tutti.

Le parole di Orlando per il "suo" Padre Nostro inedito

Orlando esordisce così: "Sia fatta la tua volontà, in campionato come in Champions. Dacci oggi il nostro Kvara quotidiano". Fino a quel punto, ampi riferimenti al Napoli. Poi l'attore va oltre e, senza citarla, fa diversi riferimenti alla Juve: "Continua accussì, senza debiti, perché noi non mascheriamo i bilanci debitori. E non indurre in penalizzazioni, liberaci dal Var...". Parole che hanno fatto arrabbiare molti tifosi bianconeri.