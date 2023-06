Napoli, un tifoso vuole Mourinho: la risposta di De Laurentiis è virale

"Nuovo allenatore? Lo vorrei sapere anche io". Questa la risposta che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato ad un tifoso, Ernesto Colella, che in videochiamata (con un video poi pubblicato su Tik Tok) ha contattato e ha parlato diversi minuti col numero uno del club . De Laurentiis ha ricevuto i complimenti di diversi tifosi e poi è stato sollecitato sul tema del momento, il toto-allenatore, con venti nomi sul tavolo come svelato dallo stesso De Laurentiis.

Le parole di De Laurentiis sul nuovo allenatore del Napoli

"Presidente vorrei ci portasse Mourinho" dice un tifoso (lo Special One ha lanciato segnali alla tifoseria della Roma sul suo futuro), ma De Laurentiis glissa e aggiunge: "Ragazzi io ho sbagliato un solo allenatore in vita mia, anzi due, ma il primo non l'avevo scelto io (Donadoni, ndr). Vi dovete tranquillizzare perché voi non conoscete i meandri di quello che è uno spogliatoio e quindi chi lo conosce è in grado di scegliere il giusto allenatore. L'A16 ancora non l'ho presa..." con riferimento del patron azzurro ai contestatori estivi. Continua, dunque, il mistero legato all'erede di Spalletti.