I due gesti di Kvaratskhelia che hanno fatto impazzire i tifosi del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia non parla ancora benissimo l'italiano ma a gesti sa farsi capire decisamente bene. Dopo la partita contro la Sampdoria, intervistato da Dazn, ha chiesto al giornalista di rivolgergli domande in inglese e, in chiusura di confronto, è stato chiaro sul suo futuro. Kvara resterà ancora a Napoli, si trova bene in città ed è molto legato alla squadra, tanto da baciare lo stemma azzurro a fine intervista.