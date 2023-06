Kim è un eroe in Corea: i tifosi impazziscono per la medaglia del Napoli

Kim Min-Jae lascia Napoli. In attesa di sviluppi sul mercato, col Manchester United vicino a definire l'operazione col suo entourage, il centrale di Spalletti ha salutato l'Italia per fare ritorno in Corea del Sud. Non c'entra il mercato e neppure la Nazionale, dato che Kim non ha potuto rispondere alla convocazione del ct Jurgen Klinsmann per le due amichevoli contro Perù e El Salvador. Il motivo è un altro.