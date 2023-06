"Osimhen, mossa a sorpresa del Chelsea: è sfida a United e Real Madrid"

Tutti vogliono Victor Osimhen , ovvero il bomber dell'ultima Serie A, 26 gol e lo scudetto col Napoli. La prossima potrebbe essere anche la sua estate. Come scrive The Telegraph, infatti, sull'attaccante nigeriano ci sono diversi club inglesi, su tutti il Manchester United che è pronto a sfidare il Real Madrid . Ma c'è una sorpresa. Un club che potrebbe inserirsi nella corsa a Osimhen è il Chelsea.

Osimhen al centro del mercato: cosa accadrà?

I Blues sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Sempre The Telegraph spiega che la valutazione di Osimhen è decisamente alta, il quotidiano parla di 80 milioni di sterline, poco più di 90 milioni di euro. In realtà per De Laurentiis la quotazione dell'ex Lille è molto più alta.