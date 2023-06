Giuntoli, festa a Capri: il ds del Napoli canta 'La mano de Dios'

La mano de Dios , una delle canzoni celebri dedicate a Diego Armando Maradona, è stata cantata a Capri dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli . Il ds, uno degli artefici del terzo scudetto, era in compagnia del suo braccio destro, Giuseppe Pompilio, con rispettive metà al seguito, e ne hanno approfittato per qualche giorno di relax e divertimento dopo la vittoria dello scudetto col Napoli.

Qual era la canzone che stava cantando Giuntoli?

Tra le tappe, immancabile un giro alla famosa Taverna Anema e Core. Giuntoli, in un video immortalato sui social, si scatena cantanto la famosa canzone dedicata all'argentino. Maglia rossa e giacca bianca per l'ex ds del Carpi il cui futuro è ancora in bilico, con la Juve alla finestra. Ma per qualche ora, Giuntoli ha pensato a tutt'altro. A divertirsi, ad esempio, e a godersi il meritato relax dopo la conquista del tricolore.