Napoli, guerra di nervi con Giuntoli: ecco chi gestisce il mercato

Metti una sera a cena con un manager, uno qualsiasi, diciamo quello di Kvara, e bisogna star lì a parlare, a moderare, a congelare discorsi che sanno di calcio, palloni avvelenati che danzano nell’aria: metti che un giorno normale possa ad esempio diventare anche un po’ speciale, che si debba preparare il terreno per il rinnovo o anche no, semplicemente fungere da ministro (senza portafoglio), e sia necessario avere il fisico e anche il ruolo per interpretar la parte. Metti che ci sia un vuoto di potere, c’è e si nota, che sia calato il gelo - per usare un eufemismo - tra De Laurentiis e Giuntoli, il console del mercato, che uno stia inseguendo il proprio uomo dei sogni, un allenatore, e l’altro, che li ha disegnati come un Renzo Piano del football, stia aspettando una banale telefonata per capire se è arrivato il momento di separarsi: metti tutto ciò assieme e scopri che il diesse c’è, è ad interim o in pectore, e qualcosa cambia, assolve le funzioni, le interpreta e poi torna in sé, nei propri abiti. Metti che Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, sia il gran cerimoniere di queste settimane, quelle nelle quali Adl pare abbia deciso d’evitare contatti con Giuntoli, e viene naturale rimettere in ordine le gerarchie attuali, in attesa di decifrare poi l’organigramma: stavolta tocca a lui, lo 007 che va in giro ormai da un decennio circa - tranne breve pausa - a nome e per conto del Napoli, l’esploratore che Adl ha voluto di nuovo con sé, tra gli uffici di Roma e le spedizioni in giro per il Mondo.