Kvaratskhelia, l'agente annuncia: "Vogliamo restare a Napoli"

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe restare a Napoli anche l'anno prossimo. Lo lascia intendere il suo suo procuratore, Mamuka Jugeli, che a GeoTeam svela: "Ha un lungo contratto con il Napoli (scadenza 2027, ndr), ora aspettiamo di incontrare la società. Tutto ciò che c'è scritto di diverso da questo è falso". Sulla stagione col Napoli, l'agente del 77 azzurro aggiunge: "In Georgia si faceva il tifo per lui, tutti sognavano lo scudetto, lui ci sperava, ma ora non si accontenta. Vedrete che diventerà ancora più forte. La prima stagione è stata positiva ma migliorerà ancora".