Meglio di Barça e City: il Napoli conquista un altro primato in Europa

Più forte di tutti non solo in Italia ma anche in Europa considerando i numeri dei principali campionati nazionali. Il Napoli ha conquistato 90 punti, più di tutti, meglio di Barça e City, ad esempio, ma non solo. La società azzurra, infatti, celebra la squadra allenata da Spalletti anche per un'altra statistica in cui risulta prima: i gol di testa. Sono 17. Nessuno ha fatto meglio in Europa. Il City, ad esempio, non è neppure nei primi otto avendo altre caratteristiche, stessa cosa vale per il Barcellona.